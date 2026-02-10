35 رکنی برطانوی سکھ یاتریوں کے وفد کی کرتارپور آمد ،مذہبی رسوم ادا کیں
چک امرو، عیسیٰ چوک (نامہ نگاران )35 رکنی برطانوی سکھ یاتریوں کا وفد گزشتہ روز کرتارپورپہنچا ،وفد کی آمد پر گورودوارہ انتظامیہ اور مقامی سکھ کمیونٹی نے مہمانوں کا پرتپاک اور والہانہ استقبال کیا۔
دربار انتظامیہ کے مطابق سکھ یاتریوں نے دربار میں ماتھا ٹیکا اورمختلف مذہبی رسومات میں شرکت کی۔یاتریوں نے کمیونٹی سروس جذبے کے تحت لنگر کھایا اور پرساد کی تیاری وتقسیم میں حصہ لیا ، بہترین انتظامات اور مہمان نوازی پر برطانوی مہمانوں نے حکومت کا شکریہ ادا کیا ۔ اس موقع پر وفد کو گورودوارہ کے مختلف حصوں کا دورہ کرایا گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے گوردوارہ کی تاریخی و مذہبی اہمیت، سہولیات اور انتظامی امور کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ برطانوی یاتریوں نے کرتار پور راہداری کو بین المذاہب ہم آہنگی کا نمونہ قرار دیا ۔