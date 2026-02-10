صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھمیال سے مرغوں کی لڑائی پر جوا کھیلنے والے 8افراد گرفتار

تھانہ دھمیال پولیس نے مرغوں کی لڑائی پر جوا کھیلنے والے 8 افراد کو گرفتار کر کے داؤ پر لگی رقم 1لاکھ روپے ،4 موبائل فون، موٹر سائیکل،دنبہ ، 5 اصیل مرغے ، 15گو لیاں و دیگر سامان قبضہ میں لے لیا ۔ گرفتار ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ۔

 

