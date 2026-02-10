دھمیال سے مرغوں کی لڑائی پر جوا کھیلنے والے 8افراد گرفتار
تھانہ دھمیال پولیس نے مرغوں کی لڑائی پر جوا کھیلنے والے 8 افراد کو گرفتار کر کے داؤ پر لگی رقم 1لاکھ روپے ،4 موبائل فون، موٹر سائیکل،دنبہ ، 5 اصیل مرغے ، 15گو لیاں و دیگر سامان قبضہ میں لے لیا ۔ گرفتار ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ۔