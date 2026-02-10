صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی ،منشیات و دیگر جرائم میں ملوث 17ملزم گرفتا ر

  • اسلام آباد
چرس،شراب،اسلحہ ،سینکڑوں پتنگیں و ڈوریں برآمد،مقدما ت درج

 راولپنڈی ( خبرنگار ) راولپنڈی پولیس نے منشیات ،پتنگ فروشی،غیر قانونی اسلحہ اور دھوکا دہی میں ملوث 17 ملزم گرفتار کر لیے ۔6پتنگ سپلائر کو گرفتار کرکے سینکڑوں پتنگیں اور ڈوریں برآمدکی گئیں ۔ نیو ٹاؤن پولیس نے چیک ڈس آنر کے مقدمات میں مطلوب دو اشتہاریوں کو گرفتارکیا ، بنی پولیس نے ایک ،تھانہ پیرود ہا ئی پولیس نے بھی ایک مطلوب اشتہاری کو گرفتار کیا۔7افراد کوحراست میں لے کر 26لٹر شراب اوراسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کیا گیا ،صدرواہ پولیس نے ایک فرد کوحراست میں لے کر اسلحہ معہ ایمونیشن برآمدکیا ۔ تھانہ باہتر پولیس نے اپنے مالک کے گھر سے 16 لاکھ روپے غائب کرنے وا لے اشتہاری کو گرفتار کر لیا ۔ 

 

 

