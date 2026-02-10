صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد کو7یوم میں محفوظ شہر بنانیکی حکمت عملی پر عملدرآمد کا فیصلہ

  • اسلام آباد
سکیورٹی میں اضافہ ،مجرموں کیخلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے ،چیف کمشنر آمد و رفت، نقل و حرکت کو مانیٹر کرنے کیلئے جدید میکنزم تیار کیا جا رہا ،آئی جی پی

 اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی وزیر داخلہ کی ہدایت پر اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس کا مشترکہ اجلاس ہوا جس کی صدارت چیف کمشنر اسلام آباد و چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا اور انسپکٹر جنرل اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے کی۔ محمد علی رندھاوا نے کہا وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر سات یوم میں اسلام آباد کو محفوظ ترین شہر بنانے کے حوالے سے جامع حکمت عملی پر عملدرآمد کیا جائیگا۔ آ ئی جی اسلام آباد نے کہا وفاقی دارالحکومت میں آمد و رفت اور نقل و حرکت کو مانیٹر کرنے کیلئے جدید میکنزم تیار کیا جا رہا ہے ، چیف کمشنرنے کہا داخلی و خارجی راستوں پر مانیٹرنگ کے نظام کو مزید مضبوط کیا جائے ۔ ڈپلومیٹک انکلیو، ریڈ زون سمیت شہر بھر کی سکیورٹی میں اضافہ کیا جا ئے ، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے ۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مشکوک سرگرمیوں میں ملوث افراد پر کڑی نظررکھی اور انکا مکمل ڈیٹا مرتب کیا جائیگا۔ محمد علی رندھاوا نے کہا شہر بھر میں پیٹرولنگ میں بھی اضافہ کیا جائے ۔ 

 

