راولپنڈی:بھکاریوں کیخلاف کریک ڈاؤن ،292گرفتار
زیر حراست افراد میں 134مرد،141خواتین، 17خواجہ سرا شامل بیشتر چوری، منشیات فروشی اور دیگر جرائم میں بھی ملوث ،پولیس حکام
راولپنڈی (خبرنگار)راولپنڈی شہر کے مختلف علاقوں میں جرائم پیشہ سرگرمیوں میں ملوث پیشہ ور گداگروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران 292 ملزمان گرفتار کر لئے گئے ۔پولیس ترجمان کے مطابق 25 روز کے دوران شہر بھر سے 292 پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتارکرلیا گیا، زیر حراست افراد میں 134 مرد،141 خواتین اور 17 خواجہ سرا شامل ہیں۔ سی پی او سید خالد محمود ہمدانی کا کہنا تھا کہ پیشہ ور گداگروں کے خلاف کارروائی کے لئے سپیشل سکواڈ تشکیل دیئے گئے ہیں، مصروف سڑکوں اور شاہراہوں پر گداگری کی روک تھام کے لیے کڑی نگرانی کی جارہی ہے ، پیشہ ور گدا گروں میں سے بیشتر چوری، منشیات فروشی اور دیگر جرائم میں بھی ملوث ہوتے ہیں۔