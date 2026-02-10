صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
قراقرم یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر عبد الرزاق فیکلٹی آف لائف سائنسز کے ڈین مقرر

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی نے سینئر ماہر تعلیم اور کوالٹی انہانسمنٹ سیل کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر عبد الرزاق کو فیکلٹی آف لائف سائنسز کا ڈین مقرر کر دیا۔۔۔

 قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی نے سینئر ماہر تعلیم اور کوالٹی انہانسمنٹ سیل کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر عبد الرزاق کو فیکلٹی آف لائف سائنسز کا ڈین مقرر کر دیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق تقرری تین سالہ مدت کے لیے کی گئی ہے ۔تقرری کی منظوری کے آئی یو سینیٹ کی 26ویں میٹنگ میں دی گئی تھی ۔

 

