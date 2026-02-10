قراقرم یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر عبد الرزاق فیکلٹی آف لائف سائنسز کے ڈین مقرر
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی نے سینئر ماہر تعلیم اور کوالٹی انہانسمنٹ سیل کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر عبد الرزاق کو فیکلٹی آف لائف سائنسز کا ڈین مقرر کر دیا۔۔۔
قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی نے سینئر ماہر تعلیم اور کوالٹی انہانسمنٹ سیل کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر عبد الرزاق کو فیکلٹی آف لائف سائنسز کا ڈین مقرر کر دیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق تقرری تین سالہ مدت کے لیے کی گئی ہے ۔تقرری کی منظوری کے آئی یو سینیٹ کی 26ویں میٹنگ میں دی گئی تھی ۔