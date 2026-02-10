صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کتاب ’’ٹریجڈی ان کشمیر‘‘کے اردوترجمہ کی تقریب رونمائی

  • اسلام آباد
سردارمسعو، جوہر سلیم،راناقاسم،مشال ملک ،سینیٹر علی ظفر و دیگر کی شرکت کتاب مسئلہ کشمیر کے انسانی پہلو کو اجاگر کرنے کیلئے اہم ،مقررین کا اظہار خیال

  اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) انسٹی ٹیوٹ آف ریجنل سٹڈیز اسلام آباد میں تاریخی کتاب ‘‘ٹریجڈی اِن کشمیر’’ کے اردو ترجمے کی تقریبِ رونمائی منعقد ہوئی۔ کتاب معروف محقق عبد الحق سہروردی کی تصنیف ہے ، جو مسئلہ کشمیر کی تاریخی حقیقت اور 1947 کے واقعات کا مستند حوالہ سمجھی جاتی ہے ۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر آئی آر ایس سفیر جوہر سلیم نے کہا کہ یہ کتاب قیامِ پاکستان، تقسیم ہند اور جموں و کشمیر کے الحاق کے پس منظر پر مبنی ایک جامع اور تحقیقی دستاویز ہے ۔ پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر کے چیئرمین، رانا محمد قاسم نون نے کہا اردو ترجمہ نوجوان نسل میں مسئلہ کشمیر سے متعلق شعور اجاگر کرنے اور قومی عزم کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔

مشال حسین ملک نے کہا کہ اردو ترجمہ مسئلہ کشمیر کے انسانی پہلو کو اجاگر کرنے کیلئے اہم ہے ، سینیٹر ڈاکٹر زرقا سہروردی نے کہا کہ یہ کتاب علمی گہرائی اور مستند دستاویزی شواہد پر مبنی ہے ،سینیٹر بیرسٹر سید علی ظفر ، سابق سفیر اشرف جہانگیر قاضی نے کہا کہ یہ کتاب پالیسی سازی اور سفارت کاری میں حقائق اور مفروضوں کے درمیان فرق واضح کرنے میں مدد دیتی ہے ۔سابق صدر آزاد کشمیر، سفیر سردار مسعود خان نے کہا کہ اس کا مقصد عوام کو کشمیر کے اصل تاریخی تناظر سے دوبارہ جوڑنا ہے ۔ 

 

