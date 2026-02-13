صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
ملکی ترقی کیلئے کرپشن کا خاتمہ ضروری، محمد خان ہوتی

مردان (نمائندہ دنیا) سابق وفاقی وزیر خواجہ محمد خان ہوتی نے کہا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے۔۔۔

، عوام کو سستی روٹی، انصاف اور روزگار چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میٹ دی پریس پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ غریب عوام کے ووٹوں سے اسمبلیوں تک پہنچنے والے نمائندے بعدازاں عوام کو بھول کر لوٹ کھسوٹ کی سیاست میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب تک کرپٹ عناصر کا بلاامتیاز احتساب نہیں کیا جاتا، ملک ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔

 

 

