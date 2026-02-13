غیر قانونی لکڑی کٹائی، سمگلنگ پر 10سال قید، 50لاکھ تک جرمانہ
مری (نمائندہ دنیا) نئے فارسٹ ایکٹ کے تحت جنگلات کے تحفظ کیلئے سزاؤں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، غیر قانونی لکڑی کٹائی اور سمگلنگ میں ملوث افراد کو 10سال تک قید اور 10لاکھ سے 50لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا دی جا سکے گی۔۔۔
، محکمہ جنگلات کو باقاعدہ فارسٹ فورس کا درجہ دے دیا گیا ہے، ڈویژنل فاریسٹ آفیسر عامر امتیاز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ محکمہ اب ایف آئی آر درج کرنے، تفتیش مکمل کرنے، چالان پیش کرنے اور اپنے لاک اپ رکھنے کا مجاز ہوگا، فورس کو اسلحہ اور جدید سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔