نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرز کے زیر اہتمام سیمینار

  • اسلام آباد
اسلام اباد (خصوصی نیوز رپورٹر) نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرز (نیما) کے زیراہتمام پاکستان کی ماہی گیری اور ۔۔۔

آبی زراعت موجودہ صورتحال، درپیش مسائل اور مستقبل کی راہیں کے عنوان سے قومی سطح کے سیمینار کا انعقاد، تقریب میں قانون ساز اداروں کے نمائندگان، ماہرینِ صنعت، جامعات کے سکالرز اور ملک بھر کے صوبائی محکمہ ماہی گیری کے افسران نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر نیما کراچی کموڈور مسعود اکرم نے خطاب میں بحری معیشت میں ماہی گیری کے کلیدی کردار کو اجاگر کرتے ہوئے مربوط قانون سازی، جدید آبی زراعتی ٹیکنالوجی کے فروغ اور بین الصوبائی ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا۔

 

