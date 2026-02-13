خواتین کے قومی دن کے موقع پر کاکس کا یو این کے اشتراک سے اجلاس
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر ) خواتین کے قومی دن کے موقع پر قومی اسمبلی کی ویمن پارلیمنٹری کاکس (ڈبلیو پی سی) نے سیکرٹری رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر شاہدہ رحمانی کی قیادت میں اور یو این ویمن کے اشتراک سے پارلیمنٹ ہاؤس میں مکالماتی سلسلے کے پہلے اجلاس کا انعقاد کیا۔ ۔۔۔
اس سلسلے کا مقصد پارلیمانی کوٹہ نظام کو مضبوط بنانا ہے تاکہ قومی، صوبائی اور قانون ساز اسمبلیوں میں خواتین کی منصفانہ اور موثر نمائندگی کو یقینی بنایا جا سکے ۔ شاہدہ رحمانی نے کہا کہ کوٹہ سسٹم ایک ساختیاتی اقدام ہے جس کا مقصد خواتین کی مستقل اور موثر شمولیت کو یقینی بنانا ہے تاکہ قانون ساز اداروں میں کم از کم 33 فیصد نمائندگی حاصل کی جا سکے ۔