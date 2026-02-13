صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین کے قومی دن کے موقع پر کاکس کا یو این کے اشتراک سے اجلاس

  • اسلام آباد
خواتین کے قومی دن کے موقع پر کاکس کا یو این کے اشتراک سے اجلاس

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر ) خواتین کے قومی دن کے موقع پر قومی اسمبلی کی ویمن پارلیمنٹری کاکس (ڈبلیو پی سی) نے سیکرٹری رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر شاہدہ رحمانی کی قیادت میں اور یو این ویمن کے اشتراک سے پارلیمنٹ ہاؤس میں مکالماتی سلسلے کے پہلے اجلاس کا انعقاد کیا۔ ۔۔۔

اس سلسلے کا مقصد پارلیمانی کوٹہ نظام کو مضبوط بنانا ہے تاکہ قومی، صوبائی اور قانون ساز اسمبلیوں میں خواتین کی منصفانہ اور موثر نمائندگی کو یقینی بنایا جا سکے ۔ شاہدہ رحمانی نے کہا کہ کوٹہ سسٹم ایک ساختیاتی اقدام ہے جس کا مقصد خواتین کی مستقل اور موثر شمولیت کو یقینی بنانا ہے تاکہ قانون ساز اداروں میں کم از کم 33 فیصد نمائندگی حاصل کی جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سانحہ بھاٹی گیٹ کے بعد ترقیاتی منصوبوں میں بڑا ڈیڈ لاک

ماڈل ٹاؤن وکینٹ ڈویژنز پولیس کی کارکردگی کاجائزہ ،ہدایات جاری

گورنر سے پریس کلب کے نو منتخب عہدیداران کی ملاقات

پنجاب کی پہلی پریمیئر لیگ کی افتتاحی تقریب میں ٹرافی کی رونمائی

بسنت منانے کی اجازت بارے درخواستیں یکجا کرنیکا حکم

ایل ڈی اے لینڈ یوز رولز میں متعدد ترامیم کی منظوری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ