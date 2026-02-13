ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے زیراہتمام اینٹی ٹیررازم اینڈ ایکسٹریمزم ڈے منایا گیا
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی کے زیر اہتمام انٹرنیشنل اینٹی ٹیررازم اینڈ ایکسٹریمزم ڈے منایا گیا۔۔۔
، مرکزی تقریب گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول ڈھوک کشمیریاں میں ہوئی۔ تقریب کی صدارت چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی طارق محمود نے کی۔ مہمان خصوصی ڈائریکٹر ایلیمنٹری ڈاکٹر قیصرہ رانی تھیں، طارق محمود نے امن پسندی، رواداری اور بھائی چارے کی اہمیت کو اجاگر کیا اور طلبہ کو دہشت گردی اور انتہاپسندی کے مضر اثرات سے آگاہ کیا۔