آئی ایس پی آر ونٹر انٹرن شپ پروگرام طلبا کا ایل او سی کا مطالعاتی دورہ، بریفنگ
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) آئی ایس پی آر ونٹر انٹرن شپ پروگرام کے تحت طلبا کا آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول کا مطالعاتی دورہ کرایا گیا۔۔۔۔
دورے کا مقصد نوجوانوں کو زمینی حقائق، سکیورٹی چیلنجز اور پاک فوج کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا تھا۔ طلبا کو ایل او سی کی صورتحال، دفاعی انتظامات اور ملکی سلامتی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ شرکا نے افسران سے ملاقاتیں بھی کیں اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے متعلق آگاہی حاصل کی۔