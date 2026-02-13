صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی ایس پی آر ونٹر انٹرن شپ پروگرام طلبا کا ایل او سی کا مطالعاتی دورہ، بریفنگ

  • اسلام آباد
آئی ایس پی آر ونٹر انٹرن شپ پروگرام طلبا کا ایل او سی کا مطالعاتی دورہ، بریفنگ

اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) آئی ایس پی آر ونٹر انٹرن شپ پروگرام کے تحت طلبا کا آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول کا مطالعاتی دورہ کرایا گیا۔۔۔۔

دورے کا مقصد نوجوانوں کو زمینی حقائق، سکیورٹی چیلنجز اور پاک فوج کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا تھا۔ طلبا کو ایل او سی کی صورتحال، دفاعی انتظامات اور ملکی سلامتی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ شرکا نے افسران سے ملاقاتیں بھی کیں اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے متعلق آگاہی حاصل کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

مؤثر کارروائیاں نہ ہونے کے باعث منشیات فروش دوبارہ متحرک ، نشئیوں کے ٹھکانوں پر سپلائی

شہری حدود سے مویشیوں کا انخلا مکمل نہ ہو سکا

چنیوٹ:ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی اجلاس، اقدامات پر بریفنگ

’’ایک دن، ایک تحصیل‘‘ عوامی بہبود کے اقدامات کا جائزہ

واسابلز کی عدم ادائیگی پر کنکشن منقطع کرنے کا حکم دیدیا گیا

پنجاب کالج برائے خواتین کے سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ