راولپنڈی،دو افراد کو قتل کرنے والے دو مرکزی ملزمان گرفتار

  • اسلام آباد
راولپنڈی(این این آئی) تھانہ سول لائنز پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ہفتہ قبل دو افراد کوقتل کرنے والے دو مرکزی ملزمان کو گرفتارکرلیا،ملزمان نے ذاتی رنجش پر فائرنگ کرکے شہریوں کو قتل کیا تھا۔، ملزمان واردات کے بعد فرار ہو گئے تھے ۔

