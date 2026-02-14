صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

1لاکھ 87ہزار سے زائد زیر التوا کیسز نمٹائے،ڈاکٹر رضوان

  • اسلام آباد
1لاکھ 87ہزار سے زائد زیر التوا کیسز نمٹائے،ڈاکٹر رضوان

صحت کے شعبے میں اصلاحات کی ہیں، فیسوں کا نظام بہتر کیا ،دنیا سے گفتگو

اسلام آباد (ایس ایم زمان) صدر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل پروفیسر ڈاکٹر رضوان تاج نے کہا ہے کہ 2023 سے اب تک صحت کے شعبے میں اصلاحات کی ہیں، مذکورہ اصلاحات سے نہ صرف طبی تعلیم اور رجسٹریشن کے نظام میں شفافیت آئی بلکہ پاکستانی میڈیکل گریجویٹس کو عالمی سطح پر بھی بہتری ملی ہے ۔ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو ورلڈ فیڈریشن فار میڈیکل ایجوکیشن کی جانب سے 10سالہ بین الاقوامی ایکریڈیٹیشن مل گی ہے ، جس سے پاکستانی میڈیکل گریجویٹس کی ڈگریوں کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے ۔ پی ایم ڈی سی نے لائسنسنگ، گڈ اسٹینڈنگ اور دیگر سرٹیفکیشن سروسز کو مکمل طور پر ڈیجیٹل کر دیا ہے ، جس کے بعد درخواستوں کی تکمیل کا دورانیہ 3 سے 4 دن تک محدود ہو گیا ہے ۔ اضافی اہلیت اور ٹیچنگ سرٹیفکیٹس کی ڈیجیٹلائزیشن سے عمل کو شفاف، تیز اور خودکار بنایا گیا ہے ۔ کونسل نے 1 لاکھ 87 ہزار سے زائد زیر التوا کیسز نمٹائے ، جبکہ ڈیجیٹل نظام کے نفاذ کے بعد 1 لاکھ 60 ہزار 868 رجسٹریشن کیسز، 11 ہزار 153 تدریسی و عملی تجربے کے کیسز، 30 ہزار 217 گڈ اسٹینڈنگ کیسز اور 800 فیکلٹی کیسز کا بیک لاگ بھی ختم کیا گیا۔ کونسل نے تمام میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں شفاف اور منصفانہ فیس سٹرکچر نافذ کیا ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر کاسلانوالی فاروقہ روڈ کا معائنہ،درختوں پر کی گئی لائٹنگ دیکھی

ڈپٹی کمشنر سرگودھا کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ

ڈی سی آفس کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، ڈپٹی کمشنر

سکول ٹائم پرٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کیلئے پولیس تعینات

دنیا کی خبر پر ایکشن ،بغیر پھاٹک ریلوے کراسنگز کی رپورٹ طلب

الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے سالانہ چیرٹی ڈنرکا اہتمام

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن