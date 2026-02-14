بابائے پشتو غزل امیر حمزہ خان شنواری کی برسی پر اسلام آبا د میں تقریب
اسلام آباد (وقائع نگار) صوفی شاعر، فلسفی مفکر اور بابائے پشتو غزل امیر حمزہ خان شنواری المعروف حمزہ بابا کی 32ویں برسی کے موقع پر حمزہ بابا ادبی سوسائٹی پشاور کے زیر اہتمام اسلام آباد میں تقریب منعقد ہوئی۔۔۔
، چاروں صوبوں سے تعلق رکھنے والے ادیبوں، دانشوروں، روحانیت کے متوالوں اور حمزہ بابا کے عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مہمان خصوصی سپیکر مرکزی پریس کلب بارون شنواری تھے، مقررین نے کہا کہ انہوں نے اپنی فکر اور شاعری کے ذریعے پشتو ادب کو ایک نئی جہت دی اور تصوف، محبت اور انسانیت کا پیغام عام کیا۔