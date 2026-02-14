صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بابائے پشتو غزل امیر حمزہ خان شنواری کی برسی پر اسلام آبا د میں تقریب

  • اسلام آباد
بابائے پشتو غزل امیر حمزہ خان شنواری کی برسی پر اسلام آبا د میں تقریب

اسلام آباد (وقائع نگار) صوفی شاعر، فلسفی مفکر اور بابائے پشتو غزل امیر حمزہ خان شنواری المعروف حمزہ بابا کی 32ویں برسی کے موقع پر حمزہ بابا ادبی سوسائٹی پشاور کے زیر اہتمام اسلام آباد میں تقریب منعقد ہوئی۔۔۔

، چاروں صوبوں سے تعلق رکھنے والے ادیبوں، دانشوروں، روحانیت کے متوالوں اور حمزہ بابا کے عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مہمان خصوصی سپیکر مرکزی پریس کلب بارون شنواری تھے، مقررین نے کہا کہ انہوں نے اپنی فکر اور شاعری کے ذریعے پشتو ادب کو ایک نئی جہت دی اور تصوف، محبت اور انسانیت کا پیغام عام کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر کاسلانوالی فاروقہ روڈ کا معائنہ،درختوں پر کی گئی لائٹنگ دیکھی

ڈپٹی کمشنر سرگودھا کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ

ڈی سی آفس کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، ڈپٹی کمشنر

سکول ٹائم پرٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کیلئے پولیس تعینات

دنیا کی خبر پر ایکشن ،بغیر پھاٹک ریلوے کراسنگز کی رپورٹ طلب

الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے سالانہ چیرٹی ڈنرکا اہتمام

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن