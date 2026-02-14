پناہ کے وفد کی پارلیمانی سیکرٹری تجارت سے ملاقات ،غیر متعدی امراض بارے بریفنگ
اسلام آباد(نامہ نگار) پناہ کے وفد نے پارلیمانی سیکرٹری تجارت ذوالفقار علی بھٹی سے اُن کے دفتر میں ملاقات کی۔۔۔۔
وفد میں جنرل سیکرٹری پناہ ثناء اللہ گھمن، نائب صدر غلام عباس اور سابق کمشنر ایف بی آر عبدالحفیظ شامل تھے ۔ وفد نے پاکستان میں غیر متعدی امراض جیسے دل کے امراض، ذیابیطس، کینسر اور سانس کی بیماریوں میں تشویشناک اضافے پر بریفنگ دی۔ پارلیمانی سیکرٹری نے وفد کی تجاویز کو سنا اور اپنے بھرپور تعاون اور حمایت کی یقین دہانی کرائی۔