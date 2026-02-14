صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پناہ کے وفد کی پارلیمانی سیکرٹری تجارت سے ملاقات ،غیر متعدی امراض بارے بریفنگ

  • اسلام آباد
پناہ کے وفد کی پارلیمانی سیکرٹری تجارت سے ملاقات ،غیر متعدی امراض بارے بریفنگ

اسلام آباد(نامہ نگار) پناہ کے وفد نے پارلیمانی سیکرٹری تجارت ذوالفقار علی بھٹی سے اُن کے دفتر میں ملاقات کی۔۔۔۔

 وفد میں جنرل سیکرٹری پناہ ثناء اللہ گھمن، نائب صدر غلام عباس اور سابق کمشنر ایف بی آر عبدالحفیظ شامل تھے ۔ وفد نے پاکستان میں غیر متعدی امراض جیسے دل کے امراض، ذیابیطس، کینسر اور سانس کی بیماریوں میں تشویشناک اضافے پر بریفنگ دی۔ پارلیمانی سیکرٹری نے وفد کی تجاویز کو سنا اور اپنے بھرپور تعاون اور حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سمن آباد جنرل ہسپتال میں ادویات کی قلت دورنہ ہوسکی ، مریضوں کو مشکلات کا سامنا

رمضان : ایشیا کی قیمتوں ، معیار کی مانیٹرنگ کا فیصلہ

ڈی سی چنیوٹ کا دورہ ،صفائی کے نظام کی بہتری کے اقدامات

’’ایک دن، ایک تحصیل‘‘ پروگرام:کمشنر کا جڑانوالہ کا دورہ

پولیس اہلکاروں اور فیملیز کو طبی سہولیات کیلئے ایم او یو

جی سی یو ویمن یو نیورسٹی کا سپورٹس فیسٹیول اختتام پذیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن