پانی کی بندش، محلہ محمود علی شاہ کے رہائشیوں کا واسا کیخلاف مظاہرہ

  • اسلام آباد
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) یونین کونسل 31محلہ محمود علی شاہ کے رہائشیوں نے پانی کی طویل بندش کے خلاف واسا کے خلاف احتجاج کیا۔۔۔

، انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے ’’واسا والو پانی دو‘‘ اور ’’ایم ڈی واسا کو معطل کرو‘‘ کے نعرے لگاتے ہوئے فوری پانی کی فراہمی بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ اہلیان علاقہ کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے سے پانی کی سپلائی مکمل طور پر معطل ہے، شہریوں کا کہنا تھا کہ واسا کی جانب سے نصب کی جانے والی ناقص اور غیر معیاری موٹریں آئے روز خراب ہو جاتی ہیں جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات اور اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 

 

