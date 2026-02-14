نمل اور دی کوریا یونیورسٹی کے مابین تعلیمی تعاون کا معاہدہ
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) نمل کے شعبہ کوریائی زبان و ثقافت اور دی کوریا یونیورسٹی کے مابین تعلیمی تبادلے۔۔۔
، تحقیقی تعاون اور ثقافتی روابط کے فروغ کیلئے لیٹر آف انٹرسٹ پر دستخط کیے گئے۔ اس سلسلے میں کوریا یونیورسٹی کا تین رکنی وفد جس کی قیادت ڈاکٹر لی ہینگ ڈے ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف کوریئن لینگویج اینڈ لٹریچر کر رہے تھے نے نمل کا دورہ کیا اور ریکٹر میجر جنرل شاہد محمود (ر) سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے باہمی تعلیمی روابط کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔