ساتویں سٹیئرنگ کمیٹی کا دو روزہ اجلاس او آئی سی کامسٹیک سیکرٹریٹ میں اختتام پذیر

  • اسلام آباد
ساتویں سٹیئرنگ کمیٹی کا دو روزہ اجلاس او آئی سی کامسٹیک سیکرٹریٹ میں اختتام پذیر

اسلام آباد(نامہ نگار)او آئی سی کے سائنس و ٹیکنالوجی اور انوویشن ایجنڈا 2026 کے نفاذ سے متعلق ساتویں سٹیئرنگ کمیٹی کا دو روزہ اجلاس۔۔۔

 او آئی سی کامسٹیک سیکرٹریٹ میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوگیا۔ اختتامی خطاب میں کوآرڈینیٹر جنرل کامسٹیک ڈاکٹر اقبال نے 2019 سے سٹیئرنگ کمیٹی کے عمل کے ارتقا کا ذکر کرتے ہوئے اجلاس کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے صلاحیت سازی، تحقیقی اشتراک، جدت طرازی کے فروغ اور ادارہ جاتی استحکام میں پیش رفت کو سراہا ۔

 

