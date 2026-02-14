صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
زیرو پرسینٹ ایکویٹی اور عالمی معیار کا فاؤنڈرز انسٹیٹیویٹ نصاب، این آئی سی نے 5-Cohartلانچ کر دیا

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) زیرو پرسینٹ ایکویٹی اور عالمی معیار کا فاؤنڈرز انسٹی ٹیویٹ نصاب، این آئی سی اسلام آباد نے 5-Cohartلانچ کر دیا، سنجیدہ اور عملی اقدامات پر یقین رکھنے والے فاؤنڈرز کو 20فروری تک درخواستیں جمع کرانے کا کہا گیا ہے۔۔۔۔

پروگرام اس انداز میں ترتیب دیا گیا ہے کہ سٹارٹ اپس کو ابتدائی پیش رفت کے مرحلے سے آگے بڑھا کر ایسے اداروں میں تبدیل کیا جاسکے جو توسیع کیلئے مکمل طور پر تیار اور عالمی سطح پر مسابقت کے قابل ہوں۔ اس طویل مدتی وڑن کا مقصد ایسے منصوبوں کو تشکیل دینا ہے جو متعلقہ شعبے میں قائدانہ کرادار کے ساتھ اربوں ڈالر مالیت کی کمپنیوں میں تبدیل ہو سکیں۔ 

 

