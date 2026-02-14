زیرو پرسینٹ ایکویٹی اور عالمی معیار کا فاؤنڈرز انسٹیٹیویٹ نصاب، این آئی سی نے 5-Cohartلانچ کر دیا
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) زیرو پرسینٹ ایکویٹی اور عالمی معیار کا فاؤنڈرز انسٹی ٹیویٹ نصاب، این آئی سی اسلام آباد نے 5-Cohartلانچ کر دیا، سنجیدہ اور عملی اقدامات پر یقین رکھنے والے فاؤنڈرز کو 20فروری تک درخواستیں جمع کرانے کا کہا گیا ہے۔۔۔۔
پروگرام اس انداز میں ترتیب دیا گیا ہے کہ سٹارٹ اپس کو ابتدائی پیش رفت کے مرحلے سے آگے بڑھا کر ایسے اداروں میں تبدیل کیا جاسکے جو توسیع کیلئے مکمل طور پر تیار اور عالمی سطح پر مسابقت کے قابل ہوں۔ اس طویل مدتی وڑن کا مقصد ایسے منصوبوں کو تشکیل دینا ہے جو متعلقہ شعبے میں قائدانہ کرادار کے ساتھ اربوں ڈالر مالیت کی کمپنیوں میں تبدیل ہو سکیں۔