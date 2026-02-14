صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایزی پیسہ نے اے آئی چیٹ بوٹ ’’ایلو‘‘ متعارف کرا دیا

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک نے اِن ایپ چیٹ بوٹ ’’ایلو‘‘ متعارف کروا دیا ہے، جو کروڑوں پاکستانیوں کو۔۔۔

 زیادہ مؤثر، تیز اور آسان مالی خدمات فراہم کرنے کے عزم کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ ’’ایلو‘‘ کا اجرا ایزی پیسہ کی جانب سے مصنوعی ذہانت (AI)میں مسلسل سرمایہ کاری کا مظہر ہے، جس کا مقصد صارف کے تجربے کو بہتر بنانا اور مالی شمولیت کو فروغ دینا ہے۔ چیف ڈیجیٹل آفیسر ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک فرحان حسن کا کہنا ہے کہ ایزی پیسہ میں ہمارا مشن ہے کہ ہر پاکستانی کیلئے ڈیجیٹل مالی خدمات کو سادہ، قابل رسائی اور جامع بنایا جائے۔ 

 

