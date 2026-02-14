سٹیٹ بینک اور نیشنل پریس کلب کے اشتراک سے اسلامی بینکنگ کا آگاہی سیشن
اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے ) نیشنل پریس کلب اور سٹیٹ بینک کے اشتراک سے اسلامی بینکنگ کی آگاہی کے۔۔۔
حوالے سے خصوصی سیشن کا اہتمام کیا گیا جس میں سکالر واسلامی فنانس ایکسپرٹ ڈاکٹر مفتی اسد گل،سٹیٹ بینک کے ڈپٹی چیف منیجر امتیاز علی،اسسٹنٹ چیف منیجر کشمینہ کنول،سینئر آفیسرسخاوت علی ،مس ندا حسن اورعامر سجاد سید نے شرکاء کو اسلامی بینکنگ،اسلامی اور روایتی بینکنگ میں فرق،سود کا تصور اور حرمت، عوام اورمیڈیا رپورٹنگ کیلئے متعلقہ اسلامی بینکاری مصنوعات کے حوالے سے تفصیلی آگاہی فراہم کی ۔