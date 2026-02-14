صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سٹیٹ بینک اور نیشنل پریس کلب کے اشتراک سے اسلامی بینکنگ کا آگاہی سیشن

  • اسلام آباد
سٹیٹ بینک اور نیشنل پریس کلب کے اشتراک سے اسلامی بینکنگ کا آگاہی سیشن

اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے ) نیشنل پریس کلب اور سٹیٹ بینک کے اشتراک سے اسلامی بینکنگ کی آگاہی کے۔۔۔

 حوالے سے خصوصی سیشن کا اہتمام کیا گیا جس میں سکالر واسلامی فنانس ایکسپرٹ ڈاکٹر مفتی اسد گل،سٹیٹ بینک کے ڈپٹی چیف منیجر امتیاز علی،اسسٹنٹ چیف منیجر کشمینہ کنول،سینئر آفیسرسخاوت علی ،مس ندا حسن اورعامر سجاد سید نے شرکاء کو اسلامی بینکنگ،اسلامی اور روایتی بینکنگ میں فرق،سود کا تصور اور حرمت، عوام اورمیڈیا رپورٹنگ کیلئے متعلقہ اسلامی بینکاری مصنوعات کے حوالے سے تفصیلی آگاہی فراہم کی ۔

 

