اسلام آباد، 8اشتہاریوں سمیت 16جرائم پیشہ عناصر گرفتار

  • اسلام آباد
گولڑہ، کورال، شہزاد ٹائون، بنی گالہ میں کارروائیاں، منشیات، اسلحہ برآمد

اسلام آباد (این این آئی) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 8مجرمان اشتہاریوں سمیت 16جرائم پیشہ عناصر گرفتار کر کے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کر لیا۔ اس سلسلے میں گولڑہ، کورال، شہزاد ٹائون اور تھانہ بنی گالہ پولیس نے 8ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 600گرام چرس، 151گرام آئس، مختلف بور کے 5عدد پستول معہ ایمونیشن اور ایک عدد خنجر برآمد کر لیا، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے۔

 

