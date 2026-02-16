مری ،ہلی سائیڈ پر عوامی پارک کیلئے زمین ایکوائر کرنے کا عمل شروع
مری (نمائندہ دنیا) حکومتِ پنجاب نے سیاحتی مقام مری میں ہلی سائیڈ کے مقام پر عوامی پارک کے قیام کے لیے زمین ایکوائر کرنے کا عمل باضابطہ طور پر شروع کر دیا ہے۔
اس سلسلے میں ضلعی انتظامیہ اور محکمہ مال کی ٹیموں نے متعلقہ علاقے میں زمین، دکانوں اور ہوٹلز کی پیمائش کا آغاز کر دیا ہے ، ذرائع کے مطابق ابتدائی مرحلے میں تقریباً 20کنال رقبہ ایکوائر کیا جائیگا۔ جس کے بعد عملی کارروائی شروع کر دی جائے گی حکام کا کہنا ہے کہ ہلی سائیڈ پر پارک کے قیام کا مقصد شہریوں اور سیاحوں کو صحت مند اور محفوظ تفریحی سہولیات فراہم کرنا ہے بے ہنگم تعمیرات کی روک تھام اور ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنانا ہے ۔