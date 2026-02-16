سیاسی اختلافات کے خاتمہ کیلئے مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے ہیں، انجم عقیل
اسلام آباد (این این آئی) مسلم لیگ (ن) اسلام آباد کے جنرل سیکرٹری و رکن قومی اسمبلی انجم عقیل نے کہا ہے کہ مسلم لیگ (ن) کی قیادت نے۔۔۔
اپنے ہر دور اقتدار میں ملکی تعمیر و ترقی وخوشحالی کو ترجیح دی اور اب بھی اسی کاز کی تکمیل کی خاطر تمام تر صلاحیتیں اور توانائیاں بروئے کار لائی جا رہی ہیں، سیاسی اختلافات کے خاتمہ کیلئے مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے ہیں، ن لیگ کو جب بھی اقتدار ملا اس نے ملک کو بحرانوں سے نکالنے کی سیاست کی، پاکستان تیزی سے معاشی اہداف کے اہداف کی طرف بڑھ رہا ہے۔