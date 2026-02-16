صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں گرین موبیلٹی کے فروغ کیلئے سائیکلنگ چیمپئن شپ کا کامیاب انعقاد

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اے پی پی )سی ڈی اے میٹرو پولیٹن کارپوریشن کی جانب سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گرین موبیلٹی کے فروغ کیلئے سائیکلنگ چیمپئن شپ کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔

ایم سی آئی نے الائیڈ بینک لمیٹڈ کے اشتراک سے ڈی چوک اور جناح ایونیو سے ملحقہ ایریا میں سی ڈی اے سائیکلنگ چیمپئن شپ کا کامیاب انعقاد کیاجس میں شہر بھر سے سائیکلنگ کے شوقین افراد سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریبا 300 سے زائد سائیکل سواروں نے حصہ لیا جو کہ صحتمندانہ اور ماحول دوست تفریحی سرگرمیوں میں عوامی دلچسپی کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔ 

 

 

