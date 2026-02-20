مصدق ملک سے آذربائیجان کے سفیر کی ملاقات ،دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)آذربائیجان کے سفیرخضر فرہادوف نے وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی مصدق ملک سے ملاقات کی۔۔۔
دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ،سفیرِ آذربائیجان نے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق ای سی او اجلاس میں مصدق ملک کے دوٹوک اور اصولی مؤقف کو سراہا، دونوں ممالک تاریخی، ثقافتی اور باہمی احترام کے مضبوط رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔سفیرِ نے وفاقی وزیر کو 17 تا 22 مئی باکو میں منعقد ہونے والے تیرہویں عالمی شہری فورم میں شرکت کی دعوت دی۔