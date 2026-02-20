صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس پی ہیڈ کوارٹرز کا پولیس لائنز اور کچہری چوک کا دورہ، تعمیراتی کام کا جائزہ

  • اسلام آباد
ایس پی ہیڈ کوارٹرز کا پولیس لائنز اور کچہری چوک کا دورہ، تعمیراتی کام کا جائزہ

راولپنڈی (اے پی پی) ایس پی ہیڈکوارٹرز مدثر اقبال نے پولیس لائنز اور کچہری چوک کا دورہ کیا۔ پولیس لائنز کی مدات اور۔۔۔

 دفاتر کا وزٹ کیا اور ہدایات دیں۔ پولیس ہیڈکوارٹرز میں قائم شہدا گیلری کا وزٹ کیا اورشہدا راولپنڈی پولیس کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایس پی ہیڈکوارٹرز نے پوائنٹ وائز ڈیوٹی کو چیک کیا اور موجودہ حالات کے پیش نظر الرٹ ہو کر سکیورٹی ڈیوٹی دینے کی ہدایات دیں۔ ایس پی ہیڈ کوارٹرز نے کچہری چوک انڈر پاس اور اوورہیڈ بریج کے تعمیراتی کام کا جائزہ بھی لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیر اعلیٰ نے سویپ کی رفتار تیز کرنے کی منظوری دیدی

گداگروں کو حراست میں لے کر واپس بھیجنے کی ہدایت

میئر مرتضیٰ وہاب کا ترقیاتی منصوبوں کا دورہ، کام جلدمکمل کرنے کی ہدایت

رفاہی پلاٹ پرتعمیرات، سندھ ہائیکورٹ بلڈنگ اتھارٹی پربرہم

ایران پر حملہ امریکہ اور اس کے حواریوں کو مہنگا پڑ سکتا ہے ،ثروت اعجاز

سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے ڈاکٹرزبیر شیخ کو ٹیکنیکل ایڈوائزر مقرر کردیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ