ایس پی ہیڈ کوارٹرز کا پولیس لائنز اور کچہری چوک کا دورہ، تعمیراتی کام کا جائزہ
راولپنڈی (اے پی پی) ایس پی ہیڈکوارٹرز مدثر اقبال نے پولیس لائنز اور کچہری چوک کا دورہ کیا۔ پولیس لائنز کی مدات اور۔۔۔
دفاتر کا وزٹ کیا اور ہدایات دیں۔ پولیس ہیڈکوارٹرز میں قائم شہدا گیلری کا وزٹ کیا اورشہدا راولپنڈی پولیس کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایس پی ہیڈکوارٹرز نے پوائنٹ وائز ڈیوٹی کو چیک کیا اور موجودہ حالات کے پیش نظر الرٹ ہو کر سکیورٹی ڈیوٹی دینے کی ہدایات دیں۔ ایس پی ہیڈ کوارٹرز نے کچہری چوک انڈر پاس اور اوورہیڈ بریج کے تعمیراتی کام کا جائزہ بھی لیا۔