چیئرمین سینیٹ کی مشیر سے یو اے ای سفیر کی ملاقات ،دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )چیئرمین سینیٹ کی مشیر مسز مصباح کھر نے اسلام آباد میں متحدہ عرب امارات کے سفیر سالم محمد سالم البواب الزعابی سے ملاقات کی۔۔۔۔
دوطرفہ تعاون کے فروغ، سرمایہ کاری میں اضافے ، پارلیمانی روابط کے استحکام، تجارتی تعلقات کے فروغ اور عوامی سطح پر روابط بڑھانے سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر نے پاکستان میں حالیہ انٹر پارلیمنٹری سپیکرز کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر مسز مصباح کھر کو مبارکباد دی اور چیئرمین سینیٹ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔