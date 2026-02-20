صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین ایف پی ایس سی کا نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کا دورہ،بریفنگ

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی نے نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کا دورہ کیا ۔۔۔

،تعلیمی اور اختراعی نظام کا جائزہ لیا ۔ دورے کے دوران انہیں نُوٹیک کے منفرد کردار \"یونیورسٹی فار انڈسٹری\" کے تصور، متنوع تعلیمی پروگرامز، عملی تحقیقاتی اقدامات، صنعت سے منسلک تدریسی ماڈل، بین الاقوامی تعاون اور جاری صنعتی منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین ایف پی ایس سی نے نُوٹیک کے ترقی پسند وژن اور اعلیٰ تعلیم میں اس کے عملی اور صنعت دوست انداز کو سراہا۔ 

 

