ملائیشیا کے ہائی کمشنر کا نمل کا دورہ تعلیمی روابط بڑھانے کا عزم
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) پاکستان میں ملائیشیا کے ہائی کمشنر داتو محمد اظہر مظلان نے نمل کا دورہ کیا،دورے کا مقصد تعلیمی تعاون کے۔۔۔
مواقع تلاش کرنا اور پاکستان و ملائیشیا کے مابین دوطرفہ تعلیمی روابط کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ ہائی کمشنر نے ریکٹر نمل میجر جنرل (ر) شاہد محمود کیانی سے ملاقات کی۔ ریکٹر نے ہائی کمشنر کو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرامز، بین الاقوامی روابط اور لسانی و ثقافتی سفارت کاری کے فروغ میں نمل کے کردار کے بارے میں بریفنگ دی۔ ملاقات میں طلبہ و اساتذہ کے تبادلہ پروگرامز، مشترکہ تحقیقی منصوبوں، سیمینارز، علمی اشاعتوں اور دیگر اقدامات کے ذریعے عوامی روابط کو مضبوط بنانے پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔