فاطمہ جناح میڈیکل کالج لاہور کی طالبہ کی موت ،پی ایم ڈی سی نے ریکارڈ مانگ لیا
اسلام آباد(نیوز رپورٹر) پی ایم اینڈ ڈی سی نے فاطمہ جناح میڈیکل کالج لاہور کی فائنل ایئر میڈیکل طالبہ کی افسوسناک وفات پر گہرے دکھ اور ۔۔۔
افسوس کا اظہار کیا ہے ۔ پی ایم اینڈ ڈی سی سوگوار خاندان سے دلی تعزیت کرتا ہے اور اس کٹھن وقت میں ان کے لیے صبرِ جمیل اور حوصلے کی دعا کرتا ہے ۔ واقعے کی سنگینی اور طلبہ برادری پر اس کے اثرات کے پیشِ نظر، پی ایم اینڈ ڈی سی نے کالج سے درخواست کی ہے کہ وہ مذکورہ واقعے سے متعلق حقائق پر مبنی تفصیلات فراہم کرے ،پی ایم اینڈ ڈی سی نے کالج سے متعلقہ ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے ۔