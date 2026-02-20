راولپنڈی شہر کو خوبصورت بنانے کیلئے خصوصی بیوٹیفکیشن پلان مرتب
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کی جانب سے رمضان المبارک کے موقع پر شہر کو خوبصورت بنانے کیلئے خصوصی بیوٹیفکیشن پلان مرتب کیا گیا ہے۔۔۔۔
اس منصوبے کے تحت ضلع بھر کی تمام تحصیلوں جن میں تحصیل ٹیکسلا، کہوٹہ، گوجر خان، سٹی، کینٹ، صدر اور کلرسیداں شامل ہیں، میں تزئین و آرائش کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک کی روحانیت اور تقدس کو مدنظر رکھتے ہوئے اہم شاہراہوں، بازاروں، مساجد، سرکاری عمارات اور عوامی مقامات کو سجانے کیلئے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ تاکہ شہریوں کو خوشگوار اور روحانی ماحول فراہم کیا جاسکے۔