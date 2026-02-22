راول پولیس کی کارروائی، پانچ ملزم گرفتار، مال مسروقہ برآمد
راولپنڈی (خبرنگار) راول ڈویژن پولیس نے پانچ ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے چار مسروقہ موٹر سائیکلیں۔۔۔
، چھینے گئے دو موبائل فون، 54ہزار روپے نقدی اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق تھانہ وارث خان پولیس نے موٹر سائیکل چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث دو رکنی گینگ کو گرفتار کر کے چار مسروقہ موٹر سائیکلیں اور 25ہزار روپے نقدی برآمد کی۔ تھانہ صادق آباد پولیس نے ڈکیتی کی وارداتوں میں سرگرم تین رکنی گینگ کو حراست میں لے کر چھینے گئے دو موبائل فون، 29ہزار روپے نقدی اور اسلحہ برآمد کر لیا۔