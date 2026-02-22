پولن الرجی، بچاؤ کیلئے شہریوں کو احتیاطی تدابیر کی ایڈوائزری جاری
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسلام آباد ڈاکٹر سیدہ راشدہ بتول نے پولن الرجی کے ممکنہ خطرے سے بچاؤ کیلئے شہریوں کو احتیاطی تدابیر کی ایڈوائزری جاری کی ہے۔ پولن کا موسم عموماً فروری کے ۔۔۔
وسط سے شروع ہو کر مارچ تک جاری رہتا ہے، پولن درختوں، گھاس اور خودرو پودوں سے خارج ہونے والا باریک ذرّہ ہے جو حساس افراد میں الرجی کا باعث بنتا ہے۔ شہریوں سے اپیل ہے کہ پولن کے دنوں میں غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز کریں۔، گھروں اور دفاتر کی کھڑکیاں بند رکھیں، ایئر کنڈیشنر میں فلٹر استعمال کریں اور باہر جاتے وقت ماسک پہنیں۔