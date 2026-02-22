صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مستحق خاندانوں کی مالی معاونت نگہبان رمضان پیکج پر عملدرآمد جاری

  • اسلام آباد
مستحق خاندانوں کی مالی معاونت نگہبان رمضان پیکج پر عملدرآمد جاری

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے تحت اس پروگرام کے ذریعے مستحق افراد کو ڈیجیٹل ادائیگی نظام کے۔۔۔

 تحت شفاف اور بروقت سہولت فراہم کی جا رہی ہے تاکہ رمضان المبارک میں عوام کو معاشی ریلیف میسر آسکے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی مالی معاونت حاصل کرنے کیلئے UBL Omni،AlfaPay اور Konnectسمیت برانچ لیس بینکنگ ایجنٹس سے رجوع کریں۔ برانچ لیس بینکنگ ایجنٹس کے اوقات کار پیر تا ہفتہ صبح 9بجے سے شام 4بجے تک مقرر کیے گئے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مزید نئی بسیں متعارف کرانے کا فیصلہ

ٹینکر سسٹم بند،لوگوں کو لائنوں سے پانی فراہم کیا جائے : سندھ ہائیکورٹ

ضلع ملیر میں سڑک کی تعمیر و بحالی منصوبے کا سنگ بنیاد

ماہِ رمضان میں غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ میں اضافہ

نامکمل ترقیاتی منصوبے عذاب بن گئے ،منعم ظفر

سولجر بازار میں گیس دھماکہ،عمارت کے مالک کا 7روزہ جسمانی ریمانڈ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل