مستحق خاندانوں کی مالی معاونت نگہبان رمضان پیکج پر عملدرآمد جاری
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے تحت اس پروگرام کے ذریعے مستحق افراد کو ڈیجیٹل ادائیگی نظام کے۔۔۔
تحت شفاف اور بروقت سہولت فراہم کی جا رہی ہے تاکہ رمضان المبارک میں عوام کو معاشی ریلیف میسر آسکے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی مالی معاونت حاصل کرنے کیلئے UBL Omni،AlfaPay اور Konnectسمیت برانچ لیس بینکنگ ایجنٹس سے رجوع کریں۔ برانچ لیس بینکنگ ایجنٹس کے اوقات کار پیر تا ہفتہ صبح 9بجے سے شام 4بجے تک مقرر کیے گئے ہیں۔