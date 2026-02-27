صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ،12اشتہاریوں سمیت 24جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد ،12اشتہاریوں سمیت 24جرائم پیشہ افراد گرفتار

شالیمار، سنبل، سبزی منڈی، کھنہ، بہارہ کہو میں کارروائیاں ،منشیات ،اسلحہ برآمد

اسلام آباد (اے پی پی) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 12 اشتہاریوں سمیت 24 جرائم پیشہ عناصر گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے منشیات،اسلحہ معہ ایمونیشن اور خنجر برآمد کرکے مقدمات درج کرلیے ہیں۔ اس سلسلے میں شالیمار، سنبل، سبزی منڈی، کھنہ، سہالہ، ہمک، نیلور اور تھانہ بہارہ کہو پولیس نے 12 ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 157گر ام آ ئس، مختلف بو ر کے آ ٹھ عددپستول، دو رائفلیں، ایک کلاشنکوف معہ ایمونیشن اور ایک عدد خنجر برآمد کرلیا،گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

حساس مقامات کی سکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ

اورنج لائن ٹرام منصوبہ، 80 ارب روپے کا پی سی ون منظور

ناجائز منافع خوری برداشت نہیں کی جائے گی :عمر عباس

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا اچانک دورہ

اشیائے ضروریہ کی مقررہ نرخوں پر فراہمی یقینی بنا رہے :کمشنر

پرائس کنٹرول میکینزم پر انتظامیہ متحرک، 16 دکاندار گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ