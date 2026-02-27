صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مری میں سرچ آپریشن، 320گھروں 40گیسٹ ہاؤسز، 55دکانوں کی چیکنگ

  • اسلام آباد
مری میں سرچ آپریشن، 320گھروں 40گیسٹ ہاؤسز، 55دکانوں کی چیکنگ

مری (نمائندہ دنیا) تھانہ مری اور چوکی گھوڑا گلی کے مختلف علاقوں میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سرچ آپریشن۔۔

، 320گھروں، 40گیسٹ ہاؤسز اور 55دکانوں کی جامع تلاشی لی گئی۔ ڈرون کے ذریعے علاقے کی مؤثر سرویلنس بھی کی گئی اس کے علاوہ 480افراد اور 80گاڑیوں کی بھی مکمل پڑتال کی گئی، کارروائی کے دوران ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی جبکہ کرایہ داری قوانین کی خلاف ورزی پر مقدمات درج کیے گئے، مزید برآں اشتہاری مجرمان کو بھی حراست میں لیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ سے سیکرٹری ہائیکورٹ بار کی قیادت میں وفد کی ملاقات

سابق امیدوار پی پی 25زبیر سلمان کیانی کی پیپلز پارٹی میں شمولیت

ویٹرنری یونیورسٹی میں 558طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم

لاہور ہائیکورٹ :ترقی نہ دینے پر سیکرٹری ایریگیشن کو 3ہفتے میں فیصلے کاحکم

پنجاب یونیورسٹی :شجرکاری مہم بارے تقریب ، آگاہی واک

جداگانہ الیکشن :رکن اسمبلی امجد علی جاوید سے مختلف مسیحی رہنماؤں کی ملاقات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ