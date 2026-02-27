غیر قانونی شکار، پرندوں کی تجارت کیخلاف کریک ڈائون، 7گرفتار
جنگلی خرگوش کے غیر قانونی شکار کے خلاف چھاپہ ،5گرفتار ،ایک لاکھ جرمانہ
راولپنڈی (اے پی پی) راولپنڈی میں وائلڈ لائف رینجرز نے غیر قانونی شکار اور جنگلی حیات کی تجارت کے خلاف دو الگ الگ کارروائیاں کرتے ہوئے سات مجرموں کو گرفتار کر کے ایک لاکھ روپے کے جرمانے عائد کر دیئے ۔ وائلڈ لائف رینجرز نے راولپنڈی میں جنگلی سر اور کتوں کے استعمال سے جنگلی خرگوش کے غیر قانونی شکار کے خلاف چھاپہ مارا، پانچ مجرموں کو موقع پر گرفتار کر کے پانچ چالان درج کر لیے گئے ۔ ملزمان پر مجموعی طور پر ایک لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ متعلقہ وائلڈ لائف قوانین کے تحت 150,000.0 بطور معاوضہ جبکہ دوسری کارروائی میں رینجرز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے گرے تیتر کی غیر قانونی تجارت کو نشانہ بنایا۔ دو افراد کو محفوظ پرندوں کی غیر قانونی فروخت میں ملوث ہونے پر گرفتار کر لیا گیا۔چھاپے کے دوران 25 گرے تیتر ضبط کر لیے گئے ۔ مجرموں کے خلاف دو چالان درج کیے گئے اور مجموعی طور پر 5000 روپے کے چالان 80,000 کیے گئے ۔