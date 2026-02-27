صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی شکار، پرندوں کی تجارت کیخلاف کریک ڈائون، 7گرفتار

  • اسلام آباد
غیر قانونی شکار، پرندوں کی تجارت کیخلاف کریک ڈائون، 7گرفتار

جنگلی خرگوش کے غیر قانونی شکار کے خلاف چھاپہ ،5گرفتار ،ایک لاکھ جرمانہ

راولپنڈی (اے پی پی) راولپنڈی میں وائلڈ لائف رینجرز نے غیر قانونی شکار اور جنگلی حیات کی تجارت کے خلاف دو الگ الگ کارروائیاں کرتے ہوئے سات مجرموں کو گرفتار کر کے ایک لاکھ روپے کے جرمانے عائد کر دیئے ۔ وائلڈ لائف رینجرز نے راولپنڈی میں جنگلی سر اور کتوں کے استعمال سے جنگلی خرگوش کے غیر قانونی شکار کے خلاف چھاپہ مارا، پانچ مجرموں کو موقع پر گرفتار کر کے پانچ چالان درج کر لیے گئے ۔ ملزمان پر مجموعی طور پر ایک لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ متعلقہ وائلڈ لائف قوانین کے تحت 150,000.0 بطور معاوضہ جبکہ دوسری کارروائی میں رینجرز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے گرے تیتر کی غیر قانونی تجارت کو نشانہ بنایا۔ دو افراد کو محفوظ پرندوں کی غیر قانونی فروخت میں ملوث ہونے پر گرفتار کر لیا گیا۔چھاپے کے دوران 25 گرے تیتر ضبط کر لیے گئے ۔ مجرموں کے خلاف دو چالان درج کیے گئے اور مجموعی طور پر 5000 روپے کے چالان 80,000 کیے گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

صدر بازار چوک آ رائشی منصوبہ شروع، یادگاری مینار تعمیر کرنے کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر نے کلب روڈ پر ٹ ف ٹائلزکے کام معائنہ کیا

آرپی او کا مختلف علاقوں کا دورہ سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

ایمرجنسی وارڈ کے باہر وہیل چیئرز کی دستیابی یقینی بنانیکا حکم

خانیوال:محکمہ لائیو اسٹاک کے افسروں کو موٹر سائیکلیں فراہم

رمضان : پہلے عشرے میں پھل سبزی مہنگے داموں فروخت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ