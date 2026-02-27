صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹرسائیکل پر ایم ٹیگ، سینٹرز کے اوقات کار تبدیل

  • اسلام آباد
موٹرسائیکل پر ایم ٹیگ، سینٹرز کے اوقات کار تبدیل

26نمبر اور پھلگراں ٹول پلازے پر 24گھنٹے ایم ٹیگ لگوانے کی سہولت میسر ہوگی

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) وفاقی دارالحکومت میں گاڑیوں اور موٹرسائیکلز پر ایم ٹیگ لگنے کا معاملہ پر شہریوں کی سہولت کیلئے ڈی جی ایکسائز کا ایم ٹیگ سینٹرز کے اوقات کار تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 26نمبر اور پھلگراں ٹول پلازے پر 24گھنٹے ایم ٹیگ لگوانے کی سہولت میسر ہوگی، شہری صبح 9بجے سے رات 9بجے تک ایم ٹیگ لگوانے کی سہولت حاصل کر سکیں گے۔ ایف نائن پارک، پولیس چیک پوسٹ جی 14میں صبح 9سے رات 9بجے تک ایم ٹیگ لگوایا جا سکے گا۔ گلبرگ گرین، فیض آباد اور ملپور میں سہولت صبح 9سے شام 5بجے تک میسر ہوگی۔ گندم گودام نزد تھانہ سبزی منڈی، دامن کوہ، مری روڑ نزد ٹیولپ ہوٹل بھی سینٹر شام 5بجے تک کھلے رہیں گے، راوت ٹی کراس صبح 9سے رات 9بجے تک نئے اوقات کار پر عمل درآمد ہوگا۔ نائنتھ ایونیو، مارگلہ ایونیو، ایکسائز آفس صبح 9سے شام 5بجے تک سہولت میسر ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

حساس مقامات کی سکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ

اورنج لائن ٹرام منصوبہ، 80 ارب روپے کا پی سی ون منظور

ناجائز منافع خوری برداشت نہیں کی جائے گی :عمر عباس

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا اچانک دورہ

اشیائے ضروریہ کی مقررہ نرخوں پر فراہمی یقینی بنا رہے :کمشنر

پرائس کنٹرول میکینزم پر انتظامیہ متحرک، 16 دکاندار گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ