صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آبادمیں سرچ آ پریشن،40مشکوک افراد تھانے منتقل

  • اسلام آباد
اسلام آبادمیں سرچ آ پریشن،40مشکوک افراد تھانے منتقل

1096 افراد، 116دکانوں،41گیسٹ ہاؤسز ،662گاڑیوں کی چیکنگ

  اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کیلئے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے ، سرچ آپریشن کے دوران 1096افراد، 585 گھرانوں، 116دکانوں،41 گیسٹ ہاؤسز، 585 موٹر سائیکلوں اور 77 گاڑیوں کو چیک کیا گیا جبکہ جانچ پڑتال کے لئے 40مشکوک افراد اور 24موٹرسائیکلوں کوتھانے منتقل کیا گیا،ایس ایس پی آ پر یشنز اسلام آ باد قاضی علی رضا نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو مو ٔثر بنانا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گندم خریداری: گوداموں کی مرمت کا حکم

آر پی او کی کھلی کچہری ، لوگوں کے مسائل سنے

کلورکوٹ: پھل، سبزی اور برائلر مہنگا ، غریب پریشان

پیرا فورس افسر رمضان کے دوران فیلڈ میں متحرک

بازاروں میں دن دہاڑے کھانے پینے کی اشیاء کی فروخت

پر تشدد واقعات ، نشہ میں دھت شہری کا بیوی پر تشدد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مجبوری کا آپریشن
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ان پُر خطر لمحات میں اپنا گھر تو ٹھیک ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
The Art of War
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی کیوں بڑھی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بجلی، گیس اور خطِ افلاس
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران بہانہ‘ پاکستان نشانہ
محمد عبداللہ حمید گل