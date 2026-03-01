صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیازی ٹاؤن چوک، مصریال روڈ پر تجاوزات، ٹریفک جام، شہری پریشان

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا نیوز) نیازی ٹاؤن چوک اور مصریال روڈ پر تجاوزات، ٹریفک جام معمول بن گیا۔ فروٹ اور۔۔۔

 سبزی فروشوں کی ریڑھیوں نے سڑک اور فٹ پاتھ پر قبضہ جما رکھا ہے جس سے گاڑیوں اور پیدل چلنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شام کے اوقات خصوصاً افطار سے پہلے صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں جبکہ ایمبولینس اور ایمرجنسی گاڑیوں کو گزرنے میں بھی دشواری پیش آتی ہے۔ اہل علاقہ نے حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔

 

