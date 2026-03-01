صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر ڈبلیو ایم سی شہر کو صاف ستھرا رکھنے کیلئے کوشاں،سی ای او

  • اسلام آباد
آر ڈبلیو ایم سی شہر کو صاف ستھرا رکھنے کیلئے کوشاں،سی ای او

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار ) راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی راولپنڈی کی تمام تحصیلوں میں صفائی کے لیے۔۔۔

 بھرپور انداز میں سرگرم ہے ۔تحصیل گوجر خان میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت انسداد کوڑا کرکٹ مہم بھرپور انداز میں جاری ہے ۔گوجر خان کے مین روڈ اور گلیوں میں آر ڈبلیو ایم سی کے ورکرز دن رات مصروف عمل ہیں۔ سی ای او راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی رانا ساجد صفدر نے کہا کہ شہر یوں کے تعاون کے بغیر صفائی مہم مکمل نہیں ہو سکتی،آر ڈبلیو ایم سی راولپنڈی اور س کی تحصیلوں کو صاف ستھرا رکھنے کیلئے کوشاںہے ، شہری گوجر خان کو زیرو ویسٹ زون بنانے میں تعاون کریں۔، راولپنڈی میں ایک نجی سکول کی جانب سے جاری کرکٹ لیگ میں صفائی کے بہترین انتظامات کے اعتراف میں راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو اعزازی شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گندم خریداری: گوداموں کی مرمت کا حکم

آر پی او کی کھلی کچہری ، لوگوں کے مسائل سنے

کلورکوٹ: پھل، سبزی اور برائلر مہنگا ، غریب پریشان

پیرا فورس افسر رمضان کے دوران فیلڈ میں متحرک

بازاروں میں دن دہاڑے کھانے پینے کی اشیاء کی فروخت

پر تشدد واقعات ، نشہ میں دھت شہری کا بیوی پر تشدد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مجبوری کا آپریشن
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ان پُر خطر لمحات میں اپنا گھر تو ٹھیک ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
The Art of War
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی کیوں بڑھی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بجلی، گیس اور خطِ افلاس
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران بہانہ‘ پاکستان نشانہ
محمد عبداللہ حمید گل