صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ:دیرینہ د شمنی پر ڈرائیورقتل،لا وارث لاش نہر سے برآمد

  • اسلام آباد
نوشہرہ:دیرینہ د شمنی پر ڈرائیورقتل،لا وارث لاش نہر سے برآمد

لاشیں ہسپتال منتقل، پبی پولیس نے مقدمات درج کر لیے ،تفتیش جا ری

نوشہرہ (نمائندہ دنیا) تاروجبہ پبی میں غیرت کے نام پر دو نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیاگیا۔تاروجبہ میں آ ئل ٹینکر کے ڈرائیورغلام اکبر کو فائرنگ کرکے قتل کیا گیا جبکہ جلوزئی نہر سے ایک نامعلوم نوجوان کی گولیوں سے چھلنی لا ش برآمدہوئی ہے ۔ریسکیو1122نے دونوں لا شیں پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیں ۔پولیس نے تصدیق کی ہے کہ تاروجبہ میں آئل ٹینکر غلام اکبر کو پرانی دشمنی پر قتل کیاگیا جبکہ جلوزئی میں ایک لاوارث شخص کی لاش ملی ہے ،شبہ ہے کہ ا سے غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے ۔ پبی پولیس نے مقدمات درج کرکے تفتیش شروع کر دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گجرات: سیوریج سسٹم کی بحالی اور ری ماڈلنگ کا منصوبہ

رمضان کا پہلا عشرہ ختم ،اشیا خورونوش کی من مانی قیمتیں

ڈپٹی کمشنر کا سبزی و پھل منڈی کھیالی کا دورہ، نیلامی کا جائزہ

ایران امریکہ جنگ سے چاول کی مارکیٹ کو نقصان کا خدشہ

پاکستانی ہنر مند ملک میں معاشی استحکام لا سکتے :ارسلان شبیر

مویشی چور گرفتار 4بھینسیں اور 2گائے برآمد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مجبوری کا آپریشن
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ان پُر خطر لمحات میں اپنا گھر تو ٹھیک ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
The Art of War
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی کیوں بڑھی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بجلی، گیس اور خطِ افلاس
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران بہانہ‘ پاکستان نشانہ
محمد عبداللہ حمید گل