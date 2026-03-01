صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی مہاجرین کے سہولت کاروں کیخلاف بھی ایکشن کا فیصلہ

  • اسلام آباد
غیر قانونی مہاجرین کے سہولت کاروں کیخلاف بھی ایکشن کا فیصلہ

بس اڈوں کو سکیورٹی کلیئرنس کے بغیر آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگیغیر قانونی مہاجرین کی فوری اطلاع دی جا ئے ، اسلام آباد انتظامیہ کی ایڈوائزری

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر) ضلعی انتظامیہ اسلام آباد نے غیر قانونی افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے شہریوں کے لیے اہم ایڈوائزری جاری کر دی جس میں کہا گیا ہے کہ غیر قانونی مہاجرین کی موجودگی کی اطلاع فوری طور پر متعلقہ تھانے کو دی جائے ۔شہری غیر قانونی مہاجرین کے بارے میں کنٹرول روم نمبر 0519108084 پر بھی معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ غیر قانونی مہاجرین کی میزبانی کرنے یا انہیں مدد فراہم کرنے والے شہریوں کے خلاف بھی قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔مجسٹریٹس کو مشکوک افراد کی دستاویزات چیک کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنرز کو تمام ناکوں پر ایڈوائزری پر عملدرآمد یقینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے ۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بس اڈوں کو سکیورٹی کلیئرنس کے بغیر آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ویزا کے بغیر مقیم افغان شہریوں کو فوری گرفتارکیاجا ئیگا اور ان کیساتھ کاروبار کرنے یا انہیں ملازمت دینے والوں کے خلاف بھی سخت ایکشن لیا جا ئیگا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ٹی پی ون فعال بنانے کے لیے 5 ارب روپے کی منظوری

کلفٹن میں سولر پینل شوروم اور دفتر دوبارہ سیل کرنے پر عدالت برہم

افغان حکومت ہوش کے ناخن لے ،سنی تحریک

گراں فروشوں کے خلاف کارروائی ،11دکانیں سربمہر

افواج پاکستان کے شہداء کے لواحقین کے لیے خصوصی فنڈز کی تجویز

میرپور خاص:ماہ صیام میں بھی کیمیکل سے دودھ کی تیاری جاری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مجبوری کا آپریشن
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ان پُر خطر لمحات میں اپنا گھر تو ٹھیک ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
The Art of War
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی کیوں بڑھی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بجلی، گیس اور خطِ افلاس
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران بہانہ‘ پاکستان نشانہ
محمد عبداللہ حمید گل