کورال سے 2با ئیک لفٹر گرفتار،10موٹر سائیکل برآمد

  • اسلام آباد
کورال سے 2با ئیک لفٹر گرفتار،10موٹر سائیکل برآمد

ملزموں کا متعددوارداتوں کا انکشاف، مقدمہ درج ،مزید تفتیش شروع

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) تھا نہ کورال پولیس نے موٹر سائیکل چوری میں ملو ث منظم گر وہ کے دو ارکان کو گرفتار کر کے 10 مسروقہ مو ٹر سائیکل، نقدی اور وارداتو ں میں استعمال ہو نے والا اسلحہ معہ ایمو نیشن برآمد کر لیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت ابر اہیم خا ن اور خر م حسین کے ناموں ہوئی ہے ، ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزمان نے متعدد وارداتیں کرنے کا انکشاف کیا ہے ،ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرکے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔

 

