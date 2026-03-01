صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی میں سکیورٹی ہائی ا لرٹ،داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ

  • اسلام آباد
راولپنڈی میں سکیورٹی ہائی ا لرٹ،داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ

ایلیٹ فورس، ڈولفن سکواڈ، محافظ سکواڈ اور تھانوں کی موبائلز شہر بھر میں متحرک

راولپنڈی(این این آئی) موجودہ صورتحال کے پیش نظرر اولپنڈی میں سکیورٹی ہائی ا لرٹ کر دی گئی ہے ، راولپنڈی پولیس کی جانب سے شہر بھر میں موثر سکیورٹی انتظامات کئے گئے ہیں جبکہ بین الصوبائی شاہرا ہوں ، داخلی و خارجی راستوں پر سخت چیکنگ کا سلسلہ جا ری ہے ، ایس ایس پی آپریشنز، ڈویژنل ایس پیز اور ایس ڈی پی اوز فیلڈ میں تمام سکیورٹی انتظامات کو چیک اور بریف کررہے ہیں۔ ایلیٹ فورس، ڈولفن سکواڈ، محافظ سکواڈ اور تھانوں کی موبائلز شہر بھر میں مؤثر اور مسلسل پیٹرولنگ کر رہی ہیں جبکہ سیف سٹی کیمروں کے ذریعے شہر کے اہم مقامات اور شاہراہوں کی چوبیس گھنٹے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ دریں اثنا بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر ایس ایس پی انویسٹی گیشن ناصر علی خان نے ایس پی راول سعد ارشد، اے ایس پی نیوٹاؤن دانیال خان اور ڈی ایس پی سول لائنز سہیل ظفر سمیت ایس ایچ اوز کو تعریفی لیٹرز دئیے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گجرات: سیوریج سسٹم کی بحالی اور ری ماڈلنگ کا منصوبہ

رمضان کا پہلا عشرہ ختم ،اشیا خورونوش کی من مانی قیمتیں

ڈپٹی کمشنر کا سبزی و پھل منڈی کھیالی کا دورہ، نیلامی کا جائزہ

ایران امریکہ جنگ سے چاول کی مارکیٹ کو نقصان کا خدشہ

پاکستانی ہنر مند ملک میں معاشی استحکام لا سکتے :ارسلان شبیر

مویشی چور گرفتار 4بھینسیں اور 2گائے برآمد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مجبوری کا آپریشن
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ان پُر خطر لمحات میں اپنا گھر تو ٹھیک ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
The Art of War
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی کیوں بڑھی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بجلی، گیس اور خطِ افلاس
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران بہانہ‘ پاکستان نشانہ
محمد عبداللہ حمید گل