  • اسلام آباد
سی ڈی اے ٹیلنٹ ہنٹ T20ٹورنامنٹ3مارچ سے شروع

اسلام آباد کے ٹاپ8کلب شرکت کرینگے ، فائنل 15مارچ کو ہوگا

 اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)سی ڈی اے ٹیلنٹ ہنٹ رمضان ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹورنامنٹ کا باقاعدہ آغاز تین مارچ سے ہوگا۔ مجموعی طور پر 10 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں ۔ اسلام آباد کے تمام زونز کے ٹاپ آٹھ کلبوں کو مدعو کیا گیا ہے ۔ ٹورنامنٹ لیگ کی بنیاد پر کھیلا جائیگا اور ہر ٹیم چار چار میچز کھیلے گی۔پول اے میں منسٹر الیون، I-8 آصف میموریل، G-10جنون، G-8واریئرز اور G-9الیون سٹار شامل ہیں جبکہ پول بی میں چیئرمین سی ڈی اے الیون، G-7 لکی سٹار، F-11 غوری، G-6 شیر پاؤ اور F-8 جے جے شامل ہیں۔ یہ ٹورنامنٹ مرغزار کرکٹ گراؤنڈ، F-7 نیشنل کرکٹ گراؤنڈ اور G-7 بھٹو کرکٹ گراؤنڈ پر ہو گا۔ F-7کرکٹ گراؤنڈ میں ہونے والے تمام میچز براہ راست یوٹیوب اور سی ڈی اے کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ٹیلی کاسٹ ہونگے ۔ روزانہ کی بنیاد پر دو میچز کھیلے جائینگے۔ ٹورنامنٹ کا فائنل 15مارچ کو F-7کرکٹ گراؤنڈ میں مصنوعی روشنیوں میں کھیلا جائیگا۔ 

 

