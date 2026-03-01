صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکی سلامتی کیلئے پاک افواج کے شانہ بشانہ ہیں ، سی ای او آ ئیسکو

  • اسلام آباد
افواج نے ہمیشہ دشمن کا غرور خاک میں ملایا ، انجینئر چودھری خالد محمود

  اسلام آباد(دنیارپورٹ ) موجودہ قومی صورتحال کے تناظر میں چیف ایگزیکٹو آ فیسر آئیسکو انجینئر چودھری خالد محمود نے کہا آئیسکو کے تمام افسر و ملازمین وطن عزیز کے دفاع و سلامتی کیلئے اپنی غیور بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے ۔ ہمیں اپنی افواج پر یقین ہے کہ و ہ ہمیشہ ثابت قدم رہیں گی ،پاک افواج نے ہمیشہ مکار دشمن کا غرور خاک میں ملایا ۔ ہمیں بحیثیت قوم متحد رہنا ہے ، پاکستان ہمیشہ قا ئم رہے گا۔ 

 

